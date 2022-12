Atklātā vēstule par Civilās savienības likuma pārņemšanu un pieņemšanu 14. Saeimā

Civilās savienības regulējuma pieņemšanai nav nepieciešams būtisks ieguldījums no valsts, savukārt saskaņā ar jaunāko KPMG Latvija un LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” pētījumu “Neiecietības patiesā cena” šāda neiekļaujoša un neiecietīga attieksme 2020. gadā vien Latvijai ir izmaksājusi no 279 līdz 657 miljoniem eiro. Šajos aprēķinos ir iekļauti zaudējumi, kas radušies no depresijas radītajām izmaksām līdz emigrācijas izmaksām. Šiem zaudējumiem ir ietekme kā gada, tā ilgtermiņa griezumā. Minētajos aprēķinos nav iekļautas izmaksas par neapgūtajām investīcijām, kā arī ietekme uz valsts reputāciju. Tādēļ visu ģimeņu tiesiskā aizsardzība nav tikai jautājums par cilvēku dzīvēm, par tiesiskumu, bet arī par valsts attīstību.

Daudzas no Latvijā dzīvojošajām viendzimuma pāru ģimenēm ir reģistrējušas savas attiecības citā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet, atgriežoties savā dzimtenē, likuma priekšā viņi atkal ir sveši cilvēki. Tas ir paradoksāli, ka, šķērsojot Valkas un Valgas robežu, mainās pāra attiecību statuss - vienā pusē viņi ir ģimene, bet otrā -sveši cilvēki. Latvijas Republikas pasē ierakstīts, ka “Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas ir atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama”, tomēr aizvien biežāk šādas pases turētāji dodas prom no Latvijas uz tām valstīm, kurās viņu lūgumu pēc palīdzības un aizsardzības sadzird, kur viņi ir vajadzīgi, kamēr mājās viņi joprojām ir un, nepieņemot Civilās savienības likumu, arī paliks sveši viens otram cilvēki, lai gan labot šo situāciju neprasa nekādus līdzekļus vai īpašus pūliņus no valsts puses.