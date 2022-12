Žurnāls: skandalozā režisora Mika Ozoliņa radošās aktivitātes pietiekami neieinteresē latviešus

Viņš nesen Latvijas grāmatnīcās rīkoja tikšanās ar lasītājiem, lai vairāk iepazīstinātu ar savu grāmatu "1001 guru". Viena no tādām tikšanās reizēm notika kādā no grāmatnīcām Rīgas centra lielveikalā, taču žurnāls novēroja, ka to apmeklēja vien pāris cilvēku – daži nejauši garāmgājēji, Mika paziņas un pāris interesentu, kuri patiešām speciāli bija atnākuši, lai satiktos ar grāmatas autoru un tiktu pie autogrāfa.