Kultūras ministra biroju vadīs Iesalniece

Kā aģentūrai LETA pavēstīja ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Inga Vasiļjeva, Iesalniece no 2019. līdz 2022.gadam bija zemkopības ministra biroja vadītāja vietniece, savukārt no 2017. līdz 2019.gadam - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja. No 2012. līdz 2017.gadam Iesalniece bija kultūras ministres palīdze.