Princis Harijs ar sievu Meganu tiks aicināti uz karaļa Čārlza kronēšanu, vēsta avoti

Neskatoties uz to, ka Saseksas hercogs un hercogiene pēdējā laikā ir atsvešinājušies no britu karaliskās ģimenes un izteikuši tai dažādus pārmetumus, viņi tomēr tiks aicināti uz prinča Harija tēva karaļa Čārlza kronēšanu, atsaucoties uz anonīmiem avotiem karaļnamā, ziņo laikraksts "The Daily Telegraph".