Bukers gūst 58 punktus "Suns" uzvarā pār "Pelicans"

Bukers 36 punktus guva otrajā puslaikā, kad "Suns" atspēlējās no 24 punktu deficīta trešajā ceturtdaļā. Spēlē Bukers realizēja 15 no 23 divpunktu, sešus no 12 trīspunktu metieniem un desmit no 15 soda metieniem.