Pirmdien nakts būs siltāka nekā diena

Sinoptiķi prognozē, ka, debesīm skaidrojoties, pirmdien no rīta un dienā, sākot no valsts dienvidiem, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3..-10 grādiem. Vējš kļūs nedaudz lēnāks un pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem.