Vai stādus var izaudzēt bez kūdras?

Kūdras resursi teju katrā pagastā

Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" datiem 70% siltumnīcefekta gāzu emisiju no kūdras ir no iegūtās kūdras apjoma, 16% no degradētām teritorijām (vēsturiskajām, nerekultivētajām), 9 % - no kūdras ieguves laukiem atklātos kūdras ieguves laukos, 5% - no renaturalizētām teritorijām.