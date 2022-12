VIDEO ⟩ Pieaug "vāgneriešu" ietekme Mali. Latvija atsauc karavīrus

Kādreiz bīstamākais no visiem karstajiem punktiem, kur ir iesaistījusies ANO, arī Latvija, lai apmācītu vietējos bruņotos spēkus - Mali. Taču kopš 2020. gada viss mainījies, piedzīvojot divus militāros apvērsumus un vāgneriešu ierašanos. Šogad Mali no Krievijas saņēma sešas Padomju laika militārās lidmašīnas, izkliedējot jebkādas ilūzijas, ka "Wagner" Āfrikā darbojas pēc savas iniciatīvas. TV3 raidījums "Nekā Personīga" skaidro, kāpēc Latvijas karavīri tiek atsaukti no Āfrikas.