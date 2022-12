Putins devies vizītē uz Baltkrieviju

Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs pagājušajā nedēļā intervijā izdevumam "The Economist" izteicās, ka Krievija gatavo apmēram 200 000 jaunu karavīru lielam uzbrukumam, kas varētu nākt no austrumiem, dienvidiem vai pat no Baltkrievijas jau janvārī, bet, visticamāk, pavasarī.