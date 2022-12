"Tas ir noziegums pret cilvēci." Nīderlande oficiāli atvainojas par verdzību

"Mēs izsakām atvainošanos jau pēc viņu nāves visiem paverdzinātajiem, kas no šīs rīcības cieta visā pasaulē, viņu meitām un dēliem, visiem viņu pēcnācējiem līdz šai dienai," sacīja premjers.

Karaliste bija viena no pēdējām Eiropas valstīm, kas atteicās no verdzības. Nīderlande to izdarīja 1863.gada 1.jūlijā, bet cilvēki turpināja strādāt plantācijās vēl desmit gadus.