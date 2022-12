VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Krievu ģenerālis aicina dot raķešu triecienus pa Londonu

Krievijas ģenerālis un Valsts domes deputāts Andrejs Guruļevs pauda, ka viena no galvenajām Ukrainas kara uzkurinātajām esot Londona, līdz ar to šīs valsts militārā infrastruktūra ir leģitīms Krievijas raķešu triecienu mērķis.

Savukārt propagandists Solovjovs ieslīga pārdomās par to, ka Vācija, Francija un Lielbritānija , palīdzot Ukrainai, ir teju noplicinājušas savu ieroču krājumus, tādēļ tās esot vājas un līdz ar to ļoti piemērots mērķis Krievijas raķešu triecieniem.

Krievijas militārajās un ideoloģiskajās aprindās jūtama pamatīga spriedze saistībā ar ASV nodomu piegādāt Ukrainai vienu no vismodernākajām tālas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmām pasaulē "Patriot". Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova jau paziņoja, ka šāds solis tiks uzskatīts par situācijas eskalāciju no ASV puses un tam būšot "neprognozējamas sekas".

Propagandas raidījumu dalībniekiem tas bija kārtējais iemesls, lai skaļi sauktu, ka Ukraina ir tikai placdarms "īstajam" karam, kas notiek starp Krieviju un ASV. Kara būtība esot par to, vai nākotnes pasaule būs daudzpolāra un antikoloniāla jeb tajā turpināšoties ASV hegemonija. Jāuzsver, ka atšķirībā no Krievijas nedz ASV, nedz kāda cita Rietumvalsts nevienā brīdī nav paziņojusi, ka tā karo ar Krieviju. Tā ka šis propagandistu sauklis par Krievijas karu ar ASV ir krievu pašu uzkonstruēta mākslīga realitāte, lai piešķirtu jēgu notikušajai agresijai un to vēl vairāk leģitimizētu sabiedrības acīs.