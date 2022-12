"Kā padomju laikos!" "Twitter" cepiens par ministra Māra Sprindžuka bezbērnu nodokļa ideju

varbūt nodokli arī abortiem (konsultācijas tāpat jau draud), nodokli par laulības šķiršanu, why stop there? https://t.co/wyalOL6Lh5

Dienas beigās deputāts Māris Sprindžuks savā "Facebook" kontā publicējis šādu tekstu: "Par šodienu. Diskutējām par bērnu tiesībām, par demogrāfiju, par atbalstu ģimenēm. Nediskutējām par jauniem nodokļiem. Kaut arī tiešām minēju dažādus risinājumus ģimeņu atbalstam, no kuriem tieši nodoklis tika izrauts no konteksta un ielikts kā galvenā ziņa stāstā par ģimeņu atbalsta politiku. Ir svarīgi turpināt diskusiju par to, kā motivēt ģimenes izlemt par labu bērnam. Es apzinos, ka ir ģimenes, kurās nevar būt, kurās nekad nebūs bērnu, un es to respektēju, taču līdzās tam ir svarīgi domāt par to, kā veicināt dzimstību. Ģimene ir pamats. Var tikt izteiktas daudz un dažādas idejas, un daudzas arī noraidītas, tas ir demokrātisks process, bet ir svarīgi par to runāt. Mana pārliecība ir, ka ir jāizanalizē valsts un pašvaldību atbalsta mehānismi, un, iespējams, jāpiedāvā arī jauni. Esmu pārliecināts, ka motivējošie mehānismi noteikti ir efektīvāki. Atvainojos visiem, kurus sāpināju!"