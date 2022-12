Vislabāk vest caur Poliju un Latviju. Viņi uzdod vismazāk jautājumu

Vasarā uz Latvijas robežas sāka notikt kas dīvains. Pēc Eiropas Savienības (ES) aizlieguma importēt koksnes produktus no Krievijas un Baltkrievijas parādījās kravas, kas tos ved no Kazahstānas un Kirgizstānas – valstīm, kurās ir ļoti maz meža un no kurām Latvija agrāk neko tādu nebija pirkusi.