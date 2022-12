Ko katrai Zodiaka zīmei nesīs spoguļdatums 22.12.2022.

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem ir apnicis vēlēties to, kas no viņiem pastāvīgi izvairās. Tas ir saistīts ar faktu, ka Jaunavas ar pārmērīgu nozīmi traucē viņu vēlmei. Ja viņiem izdosies samierināties ar to, ka viņi var neko nesaņemt, tad visdrīzāk Visums kā no pārpilnības raga uzkaisīs dāvanas uz galvas.