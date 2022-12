Ukraiņi atbalsta svētku uguņošanu Ventspilī

Ventspilī pašlaik uzturas nepilni 600 patvēruma meklētāji no Ukrainas, līdz ar to aktuāls ir kļuvis jautājums par to, kā viņi uztvers gaidāmo svētku uguņošanu. Lai to noskaidrotu, Ventspils pašvaldība jau novembrī sazinājās ar Irinu Hurbačuku, kura ir viena no patvēruma meklētājām un pašlaik arī Ventspils ukraiņu koordinatore, ar lūgumu apzināt savu tautiešu viedokli par gaidāmo svētku uguņošanu, informē pašvaldība.