"Viņš klusiņām spēlē ļoti labi." NBA Porziņģi ierindo starp galvenajiem kandidātiem uz vietu Visu zvaigžņu spēlē

Tiesa, Batlers un Siakams ir izlaiduši diezgan lielu skaitu savu komandu spēļu. Batlers līdz šim ir izlaidis 12 no 32 spēlēm, bet Siakams ielas drēbēs vērojis 10 no 31 "Raptors" mača. Tikmēr Rendls nav izlaidis nevienu "Knicks" maču, bet Porziņģis no malas vērojis tikai trīs no 32 "Wizards" spēlēm.