Svētkos vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu kustību sarakstos ieviestas izmaiņas

No 2022. gada 24. decembra līdz 2023. gada 1. janvārim gan tiks atklāti jauni reisi, gan daļa no tiem tiks slēgti.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 15 pārvadātāji, tostarp AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Ceļavējš".