No 2. janvāra izsniegs jauna parauga transportlīdzekļa vadītāja dokumentus

No 2.janvāra tehnisko līdzekļu un jaunās sistēmas programmatūras nomaiņa notiks Rīgas, Daugavpils, Liepājas un Valmieras klientu apkalpošanas centros, no 3.janvāra - arī Jelgavas un Rēzeknes klientu apkalpošanas centros, no 4.janvāra - arī Talsu un Gulbenes klientu apkalpošanas centros, bet no 5.janvāra - visos desmit CSDD klientu apkalpošanas centros, tostarp Jēkabpils un Ventspils klientu apkalpošanas centros.