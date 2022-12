"Saskaņa" komentē Mamedova atstādināšanu no padomnieka amata Eiropas Parlamentā

"Viņš bija viens no nedaudzajiem latviešiem, kas paši "izsitušies" Eiropas institūcijās. Pirms viņš kļuva par "Saskaņas" kandidātu vēlēšanās, viņš strādāja par EP Sociāldemokrātu grupas padomnieku. Patlaban manā rīcībā nav informācijas no grupas, kas tieši ar Mamedovu notiek. Esmu dzirdējis, ka viņš ir atstādināts no saviem amata pienākumiem un frakcija ir vērsusies Beļģijas policijā," sacīja Ušakovs.