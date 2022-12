VIDEO ⟩ Pakistāņu ģimenei, kas dzīvo vairākus gadus Latvijā, draud piespiedu deportācija

Latvijas Televīzijas raidījumā "4. studija" vērsās tulks no Pakistānas Kambers Ali Avans. Muhameda Islama tēvs strādājis Lielbritānijā vairāk nekā desmit gadus, ieguvis pilsonību, kā ģimenes galva pelnījis iztiku sievai un trīs dēliem, kuri palikuši Pakistānā ar cerību, ka beidzot būs sapelnīts tik daudz, lai visa ģimene varētu būt kopā, taču Lielbritānija izrādījusies ieceļotājiem par dārgu, tāpēc lemts par labu Latvijai.

Problēmas ar uzturēšanās atļauju sākušās brīdī, kad Muhameds aizbraucis uz Pakistānu pēc savas ģimenes, lai to atvestu uz Latviju.

Tā kā uz Pakistānu nevar aizbraukt un no tās atgriezties pāris dienu laikā ar visu iedzīvi, sievu un bērniem, tad ģimenes galva norādītājā laikā nav varējis ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ( PMLP ).

Ar vienu no viņiem "4. studijai" izdevās sazināties, tiesa, viņš vēlējās palikt anonīms, bet pauda neizpratni par to, ka jau no sākuma bijusi ļoti grūta komunikācija ar PMLP.