Pētniece: Korupcijas skandāls EP notiek laikā, kad ES meklē alternatīvas Krievijas gāzei

Beļģijas policija 9.decmebrī Briselē aizdomās par korupciju aizturēja EP deputāti sociālisti Evu Kaili no Grieķijas, kura ir viena no EP viceprezidentēm. Viņa tika atcelta no EP viceprezidenta amata un patlaban atrodas pirmstiesas apcietinājumā.