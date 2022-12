Vieta, kur neviena nav par jaunu, lai kļūtu par māti: Marijas māja Paragvajā

Jaunās mātes, pašas būdamas bērni, neredz daudz citu iespēju, kā vien dzemdēt, neatkarīgi no tā, vai viņas vēlas būt mātes vai nē. Drakoniskie abortu likumi, mobilizētā kristiešu pretestība seksuālajai izglītībai skolās un plaši izplatītā vardarbība ir radījusi bērnu grūtniecības epidēmiju Paragvajā.

Valstī, kurā ir tikai septiņi miljoni iedzīvotāju, 2019. gadā dzemdēja aptuveni 12 000 meiteņu vecumā no 15 līdz 19 gadiem, un 1000 meiteņu vecumā no 14 gadiem vai jaunākas dzemdēja laikā no 2019. gada līdz 2020. gadam, liecina "Amnesty International".