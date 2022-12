Rīgā tirdzniecības centriem Ziemassvētku laikā mainīts darba laiks

Savukārt "Spice Home" 24.decembrī strādās tāpat kā "Spice", 25.decembrī - no plkst.12 līdz 20, bet 26.decembrī - no plkst.10 līdz 20.

Savukārt "Domina Shopping" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka 24.decembrī vairums "Domina Shopping" veikalu un "Apollo Skypark" izklaides centrs un kinoteātris strādās no plkst.10 līdz 20, bet pārtikas lielveikals "Maxima" - no plkst.8 līdz 20.

25.decembrī "Domina Shopping" veikali strādās no plkst.12 līdz 20, "Maxima" no plkst.11 līdz 22, bet "Apollo Skypark" no plkst.12 līdz 22.

Tirdzniecības centra "Stockmann" publiskotā informācija liecina, ka 24.decembrī visi veikala stāvi strādās no plkst.9 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.11 līdz 20, bet 25.decembrī - no plkst.10 līdz 22.

Vienlaikus tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" 24.decembrī, pēc centra publiskotās informācijas, strādās no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 20, bet 21.decembrī tirdzniecības centrs strādās no plkst.10 līdz 21. Tikmēr "Rīga Plaza" esošās "Maxima" darba laiks 24.decembrī būs no plkst.8 līdz 21, bet 25.decembrī - no plkst.10 līdz 22.

"Galleria Riga" tīmekļvietnē publiskotā informācija liecina, ka tirdzniecības centrs 24.decembrī strādās no plkst.10 līdz 18, savukārt "Rimi" - no plkst.8 līdz21. Vienlaikus 25.decembrī vairums "Galleria Riga" veikalu un pakalpojumu sniedzēju strādās no plkst.12 līdz 18, bet "Rimi" - no plkst.9 līdz 22. Tikmēr arī 26.decembrī "Galleria Riga" strādās no plkst.12 līdz 18, bet "Rimi" - no plkst.8 līdz 23.