Jaunais gads sāksies ar ļoti sliktām ziņām Krievijas mobilo sakaru tīkliem

"Ericsson" un "Nokia" kopā nodrošina lielu daļu telekomunikāciju aprīkojuma Krievijā. Aptuveni puse no Krievijas bāzes stacijām ir aprīkotas ar šo kompāniju tehnoloģijām - sākot no dažādām antenām, beidzot ar optiskajiem tīkliem. Kompānijas nodrošina arī kritiski svarīgo programmatūru, kas ļauj sekmīgi funkcionēt mobilajam tīklam.

"Mēs strādājam pie tā, lai gada beigās varētu aiziet no Krievijas, jo beigsies varasiestāžu noteiktais sankciju izņēmuma termiņš," skaidroja "Ericsson" finanšu direktors Karls Melanders. "Ericsson" bija viena no kompānijām, kas saņēma atļauju no Zviedrijas varasiestādēm turpināt darbu Krievijā līdz šī gada beigām.