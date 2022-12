"Mūsu mīļajai Latvijas medmāsai". Aprūpes māsa Sarmīte Cīrule svētkus aizvadīs frontē

Sarmīte stāsta: "Es sāku astoņos no rīta, atkarībā cik daudz ir ievainoto. Darbu beidzu septiņos, astoņos vakarā, bet ir bijis, ka izeju no šejienes ap desmitiem vakarā. Jo es esmu vienīgā mediķe šeit. Ir vēl paramediķi, bet mediķe esmu vienīgā."

Viņa vēsta, ka svešumā un frontē katrs labs vārds un sveiciens no Latvijas ir kaut kas īpašs. Žēl mest laukā kastes, uz kurām uzzīmēti smaidiņi un laba vēlējumi.

"Uzmini, no kā tas ir?" viņa liek minēt. "Tas maiss ir no manas ģimenes ārstes. Kad man ir skumīgs prāts, vai kad esmu pārgurusi, jo katru dienu vismaz divpadsmit stundas pavadu ar cilvēkiem, es paskatos uz to uzrakstu un atceros, kāpēc esmu šeit".