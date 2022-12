Slidenu ceļu dēļ Kurzemē apgrūtināta braukšana

Uz valsts galvenajiem ceļiem Kurzemē apgrūtināta braukšana ir pa Klaipēdas šoseju (A11) visā garumā, pa Liepājas šoseju (A9) posmā no Liepājas līdz Blīdenei un pa Ventspils šoseju (A10) posmā no Ventspils līdz Usmai, kā arī pa reģionālo autoceļu Saldus-Kuldīga-Ventspils (P108) un ceļu (P112 un P120), kas ved no Liepājas šosejas caur Kuldīgu Ventspils šosejas virzienā, posmā līdz Rendai.