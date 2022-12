Ziemassvētku brīvdienās pieķerti 50 dzērājšoferi

Trijās Ziemassvētku brīvdienās Rīgas reģionā pieķerti 15 dzērājšoferi, no tiem 11 stiprā reibumā, Latgales reģionā pieķerti 13 dzērājšoferi, no kuriem desmit bija stiprā reibumā, Vidzemē - deviņi, no kuriem četri stiprā reibumā, Zemgalē - astoņi, no kuriem seši stiprā reibumā, bet Kurzemē - četri, no kuriem diviem alkohola koncentrācija pārsniedza pusotru promili, liecina policijas statistika.