Maikls Džordans jau atkal izpelnījies kritikas lavīnu no sava NBA laika biedra

Ir pagājuši jau vairāk nekā divi gadi, kopš dienas gaismu ieraudzīja Džordana slavenais dokumentālais seriāls "Pēdējā deja" ("Last Dance"). Jau toreiz tas aizskāra daudzus basketbolistus, tai skaitā Džordana ilggadējo cīņu biedru Skotiju Pipenu. Tomēr šis 10 sēriju dokumentālais materiāls sarunu epicentrā laiku pa laikam nonāk vēl tagad.

Šoreiz runa ir par vienu no fragmentiem, kurā Džordans kādreizējo Detroitas "Pistons" superzvaigzni Aizeju Tomasu nosauc par kretīnu.

Tomasa un Džordana attiecības jau izsenis publiskajā telpā tiek attēlotas kā negatīvas. Un šoreiz, viesojoties podkāstā "The Pivot", eļļu ugunij atkal pielējis pats Tomass.

"Es nemeloju. Es nāku no Čikāgas rietumu daļas. Kad Maikls ieradās Čikāgā, es viņam pamatīgi atviegloju dzīvi Čikāgas rietumos. Mana ģimene par viņu parūpējās. Mana māsa un viņa brālis pavadīja laiku kopā. Mans māsasdēls ar Maiklu Džordanu kopā dzīvoja. Es uzsveru vēlreiz - viņš kopā ar Maiklu dzīvoja! Līdz ar to visas šis runas par to, ka es biju kretīns... Nē, nē, nē. Es pret tevi izturējos labi," atcerējās Tomass.