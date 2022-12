Video ⟩ Žagaram rezultatīvs sniegums spēlē pret Lietuvas čempioni "Rytas"

Latvijas basketbolists laukumā bija 33 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un sešos no deviņiem soda metieniem, ar kopā gūtie 25 punktiem kļūstot par rezultatīvāko mājinieku rindās. Viņš arī atzīmējās statistikā ar divām atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm, septiņām kļūdām, trīs personīgajām piezīmēm un sešiem izprovocētiem sodiem, sakrājot +/- rādītāju +3 un efektivitātes koeficientu 20.