2023. gadā būs vērojami divi Saules un divi Mēness aptumsumi

Kā informē astronomi, 2023.gadā Latvijā būs novērojamas visas spožākās Saules sistēmas planētas. Saulei tuvāko planētu Merkuru vakaros varēs novērot ap 12.aprīli, bet labākā rīta redzamība būs ap 22.septembri. Venera būs novērojama vakaros no februāra līdz jūnija beigām, bet rītos - no septembra līdz decembrim. Marss būs redzams vakaros un nakts pirmajā pusē no janvāra līdz maijam. Jupiters būs redzams no janvāra līdz marta sākumam vakaros, no jūlija līdz septembrim - rītos un nakts otrajā pusē, bet no oktobra līdz gada beigām - visu nakti.