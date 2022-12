Latvijas militārie eksperti: Karā Ukrainā 2023. gadā var gaidīt izšķirošus notikumus

No Krievijas puses būs svarīgi, kā viņi spēs mobilizēt resursus, jo viss vēl nav atsūtīts uz fronti. Savukārt Ukrainas pusei svarīgs būs nepārtraukts atbalsts no Rietumiem, bet izšķirošas būs munīcijas piegādes. Munīcija ir arī būtisks faktors Krievijas pusei, kas arī gaida atbalstu no saviem sabiedrotajiem.