"Tagad ir pavisam citas attiecības." Uldis Marhilevičs atklāj detaļas par savu laulību

Viņam gan 40 gadi nemaz nešķiet daudz: "Tie laika līkloči - kāpumi un kritumi, pauguri un ielejas. No viena posma nākošajā, un tā tas veidojas. Tagad, protams, ir pavisam citas attiecības .

"Pēc pus gadu ilgas prombūtnes sievas brauca mūs apciemot. Un tad, kad viņas iebrauca Losandželosā, es menedžerim teicu, lai pasaka sievām, ka trīs dienas vēl nebūsim, bet tikmēr no malas noskatījāmies. Un tad mēs sievas pārsteidzām, iznākot no stūra ar ziediem rokās." To stāstos viņš smaida un saka, ka tās bija labas emocijas.