Policijā pieteikušies vīrieši, kas saistīti ar bronzas kaijas zādzību Jūrmalā

30. novembrī plkst. 23.08 Jūrmalā, netālu no Turaidas ielas, no soliņa pie izejas uz jūru, no vides objekta "Jūrmalas baltā kaija" tika nozagta viena bronzas skulptūra – kaija. Šodien, 30. decembrī, Valsts policija pavēstījusi, ka ir pieteikušies vīrieši, kas saistīti ar bronzas skulptūras zādzību un vēl vienas skulptūras bojāšanu.