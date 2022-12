VIDEO ⟩ Porziņģa lieliskais sniegums sekmē "Wizards" ceturto uzvaru pēc kārtas

Porziņģis laukumā pavadīja 35 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un deviņus no 11 soda metieniem. Viņa rēķinā arī divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, četri bloķēti metieni, piecas kļūdas, četras piezīmes un labākais +/- rādītājs spēlē (+32).