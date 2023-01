Aizsaulē devusies grupas "The Pointer Sisters" bijusī dalībniece Anita Pointere

"The Pointer Sisters" septiņdesmito gadu sākumā izveidoja četras māsas Pointeres - Rūta, Anita, Bonija un Džūna, un tā lielākos panākumus guva 70. un 80.gados. Starp grupas populārākajiem hitiem ir "Yes We Can Can" (1973), "Fairytale"(1974), "Fire" (1978), "He's So Shy" (1980), "Slow Hand" (1981), "I'm So Excited" (1982), "Automatic" (1984), "Jump (For My Love)" (1984) un "Neutron Dance" (1984).