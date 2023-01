VIDEO ⟩ Duets "Bujāns" nāk klajā ar jaunu hitu "Radiators"

Kā zināms, duets pirmo reizi pieteica sevi šovā "X Faktors". Viņi iepriekš izdevuši dziesmas "Tu esi labākais", "Velkam tu ze klab" kopā ar mūziķi Markus Rivu un "Masku faktors". Tāpat "Bujāns" piedalījās pērnā gada Eirovīzijas dziesmu konkursa atlasē, izpildot hitu "He, She, You & Me".