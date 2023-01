FOTO ⟩ Iepazīsties ar konkursa "Supernova" pusfinālistiem, kas cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā

Grupu 2020. gadā izveidoja Aivars Lietaunieks, pēc dažu singlu izdošanas 2021. gadā Aivaram pievienojās Nadīna Stirniniece, un tika ierakstīts pirmais EP "Space Between". Ar dziesmu "A Happy Place" grupa debitēja 2022. gada konkursā "Supernova", fināla balsojumā iegūstot 8. vietu. 2022. gadā grupa aktīvi koncertēja un izdeva otro albumu "Duality", kas ietver arī dziesmas latviešu valodā un sadarbības ar Latvijā populāriem māksliniekiem – grupu "Sub Scriptum" un Undīni Balodi – grupas "The Sound Poets" čellisti.

Justs – "Stranger" (mūzika – Justs Sirmais, Weronika Maria Gabryelczyk un Uku Moldau, vārdi – Justs Sirmais un Weronika Maria Gabryelczyk)

Justs mūziķa karjeru sāka kā ielu muzikants, 2015. gadā pievienojās hip hop grupai "Gacho". 2016. gadā uzvarēja "Supernovā" un ar dziesmu "Heartbeat" pārstāvēja Latviju Eirovīzijā. No 2018. līdz 2021. gadam Justs studēja mūzikas producēšanu BIMM universitātē Lielbritānijā.

Katrine Miller – "Beaten Down" (mūzika un vārdi – Katrīne Millere un Andris Lūkins)

Katrine Miller ir latviešu izcelsmes dziedātāja, kura dzimusi un augusi Zviedrijā. Mūziķe debitēja "Supernovā" 2014. gadā, konkursā piedalījusies arī 2018. un 2019. gadā. Viens no plašāk izskanējušajiem skaņdarbiem mūziķes karjerā ir 2020. gadā tapusī dziesma "Laiks", kas sacerēta kopā ar grupu "Rock’n’Berries". Jaunākā Katrīnes un grupas "Rock’n’Berries" dziesma "Hei, mazā" tapa 2022. gadā kopdarbā ar leģendāro grupu "Odis".

Luīze – "You To Hold Me" (mūzika un vārdi – Luīze Vītola)