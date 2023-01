Meklē 2022. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu

"Gada spārnotais teiciens" ir spilgtākais vai dīvainākais no teicieniem, kas pagājušajā gadā lietoti īpaši bieži vai tikuši sabiedrībā sevišķi pamanīti. Iepriekšējo gadu uzvarētāji šajā nominācijā bijuši "Salauztā slotaskāta krimināllieta", "Izkāp no telefona!", "Man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!", "Mēs paliekam darbā jūsu dēļ. Jūs palieciet mājās mūsu dēļ!", "Krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā", "Rīkojums Nr. 2" un citiem.