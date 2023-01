Zelenskis atklāj, ko telefonsarunā pārrunājis ar Levitu

Es sadzirdēju pilnīgu atbalstu mūsu valstiju, kā arī sadzirdēju Horvātijas gatavību būt par līderi tieši to soļu realizācijā, kuri garantē drošības elementu atgriešanos Ukrainai un Eiropai kopumā. Horvātija ir gatava būt par līderi tajos centienos, kas ir nepieciešami mūsu zemes attīrīšanai no Krievijas mīnām un nesprāgušiem šāviņiem. Tas ir viens no vitāli svarīgiem uzdevumiem mūsu valstij un visiem eiropiešiem," stāstīja Zelenskis.