"Lai izbeigtu karu ātrāk, ir vajadzīgs pavisam kas cits." Zelenskis uzrunā Krievijas pilsoņus

"Lai izbeigtu karu ātrāk, ir vajadzīgs pavisam kas cits. Ir vajadzīgs, lai Krievijas pilsoņi atrastu sevī drosmi kaut vai uz 36 stundām, kaut vai uz Ziemassvētku laiku atbrīvoties no savām apkaunojošajām bailēm no viena cilvēka Kremlī. Jūsu bailes no viņa iznīcina jūsu valsti, kura arī jau ir ļoti dziļi (..), bet ne bunkurā," sacīja Zelenskis.