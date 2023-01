Okupanti pirmajās "pamiera" stundās Luhanskas apgabalu apšaudīja 14 reizes

"Īsumā par Putina "Ziemassvētku pamiera" trim stundām Luhanskas apgabalā. No plkst.12 līdz plkst.15. Rašisti 14 reizes šāva no artilērijas ieročiem un trīs reizes sturmēja vienu no mūsu apdzīvotajiem punktiem. Cilvēki deokupētajos ciemos visu dienu sēž pagrabos. Pareizticīgie slepkavas sveic Ziemassvētkos," "Telegram" situāciju apraksta apgabala vadītājs.