57 Onkoloģijas centra ārsti nosūtījuši atklātu vēstuli Kariņam un Meņģelsonei

"Mēs nesaprotam, kāpēc ir jāizjauc tas, kas faktiski funkcionē vislabāk? Mēs gaidām reakciju ne tikai no slimnīcas valdes, bet arī daudz vairāk. Mēs gaidām kādu reakciju no ministrijas un no Ministru kabineta. Es uzskatu, ka šī problēma nav vairs tikai slimnīcas problēma," raidījumam sacīja LOC Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš.