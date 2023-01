Krievijai atlikuši 19% augstas precizitātes stratēģisko raķešu

Gaisā bāzēto raķešu H-101 un H-555 skaits bija 444, un pērnā gada laikā tika saražotas vēl 290, bet to skaits ir sarucis līdz 118. Raķešu H-22/H-32 un "Kinžal" tipa raķešu skaits ir samazinājies uz pusi - no 433 līdz 215 vienībām. Pavisam Krievijā ir palikušas 536 stratēģiskās augstas precizitātes raķetes jeb 19% no to skaita pirms tam.