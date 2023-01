Intervija ⟩ Vitenbergs: Galvenais izaicinājums satiksmē ir nostabilizēties un sākt rāpties uz augšu

Cik daudz Satiksmes ministrija no budžeta finansējuma prasīs ceļiem?

Valdības deklarācijā ir teikts, ka ir jāuzlabo satiksmes drošība, lai samazinātu uz ceļiem bojāgājušo skaitu. Vai ir konkrēti plāni, kā to sasniegt?

Tas ir visiem zināms fakts, ka Latvija uz citu Eiropas valstu fona izskatās tiešām slikti. Bieži vien negadījumi rodas tādēļ, ka velobraucējiem un gājējiem nav citu iespēju, kā vien pārvietoties gar autoceļu malu. Infrastruktūra sāk veidoties, un pirmie projekti ir bijuši, bet ir nepieciešams sistemātisks darbs. Pozitīvi ir, ka, būvējot Ķekavas apvedceļu, blakus būs infrastruktūra gan velobraucējiem, gan gājējiem. Arī turpmāk, būvējot un atjaunojot ceļus, par to ir jādomā. No Atveseļošanas fonda ir paredzēti lieli līdzekļi un tiks izbūvēti veloceliņi, kas savienos Rīgu un Pierīgas pašvaldības. Mēs kā jaunu iniciatīvu budžeta sarunās izvirzījām, ka katru gadu ir jāpiešķir finansējums arī reģionālo veloceliņu un gājēju celiņu attīstībai. Labs piemērs ir kaut vai Ķengaraga promenāde Rīgā. Sākotnēji šķita, ka tā ir pietiekami skarba vide, kur ģimenes ar bērniem nemaz negribēs atrasties, bet izrādījās, ka, izbūvējot piemērotu infrastruktūru, tā visu laiku ir pilna ar cilvēkiem. Tas nozīmē, ka mūsu sabiedrība to prasa, jo kura ģimene gan negribētu izbraukt ar riteņiem vai skrituļot, visu laiku nebaidoties, ka kāds auto viņus var notriekt. Mūsu sabiedrība mainās, mainās arī mobilitātes paradumi, un tam ir jāiet līdzi.