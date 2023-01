Pirms 10 gadiem Amsterdamā no upes tika izvilktas vīrieša mirstīgās atliekas. Tas izrādījies mākslas darbu kontrabandists no Krievijas

Pirms 10 gadiem Amsterdamā no upes tika izvilktas kāda vīrieša mirstīgās atliekas. Beidzot Nīderlandes amatpersonas ir paziņojušas personas identitāti - tas bijis Aleksandrs Levins, mākslas preču kontrabandists no Krievijas, atsaucoties uz Nīderlandes medijiem, vēsta neatkarīgais Krievijas medijs "The Insider".