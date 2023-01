Nurmagomedovs pavisam aiziet no cīņas sporta

Tomēr, Nurmagomedova ilggadējais treneris Havjērs Mendess sarunā ar "Yahoo Sports" apstiprinājis, ka viņa kādreizējais audzēknis pavisam aiziet no cīņu sporta.

"Viņš negrib vairāk pazaudēt laiku, ko veltīt ģimenei. Viņš par to ar mani runāja pirms aptuveni trīs nedēļām, norādot, ka komandai par to paziņos drīzumā. Tas lēmums ir pieņemts pareizo iemeslu dēļ. Viņš ir ģimenes cilvēks, kurš grib pavadīt vairāk laika ar to," sacīja Mendess.