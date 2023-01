Lai arī jaunā gada pirmajā nedēļā, kas Krievijā ir Ziemassvētku brīvdienas, televīzijas kanāli bija brīvi no propagandas raidījumiem, tomēr iedzīvotāju ideoloģiskā indoktrinācija nerimās un spilgti izpaudās ziņu raidījumos.

Pamiers kā ideoloģisks ierocis

Viens no galvenajiem vēstījumiem bija: "labā" un "humānā" Krievija piedāvā 36 stundu pamieru no piektdienas pusdienlaika līdz svētdienas pusnaktij, bet nacistiskā Ukraina ar Rietumu svētību šo priekšlikumu noraidījusi, jo viņiem ir svešas kristīgās vērtības. Līdz ar to vairākus vakarus pēc kārtas ziņu raidījumā "Vesti" tika pārraidīti asaraini sižeti, kā Donbasa krievvalodīgie iedzīvotāji cenšas apmeklēt dievkalpojumus baznīcās un svinēt Ziemassvētkus, bet viņus apšauda ukraiņu nacisti.