Novembrī vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumi eksportēja preces uz Krieviju

Tajā pašā laikā straujāk samazinājies Latvijas uzņēmumu skaits, kuri importē preces no Krievijas un no Baltkrievijas, - attiecīgi 3,4 reizes un 2,8 reizes.

Preces no Krievijas 2022.gada novembrī importēja 163 Latvijas uzņēmumi, bet no Baltkrievijas - 100, kamēr 2022.gada janvārī no Krievijas preces importēja 556 uzņēmumi, bet no Baltkrievijas - 283.