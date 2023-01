Nosauktas piecas histēriskākās Zodiaka zīmju pārstāves

Vērša sieviete var izrādīt neticamu nesavaldību un emocionalitāti. Viņas gan reizēm savu emocionalitāti var paust bez pamatota iemesla, viņām tas ir cilvēku manipulācijas un kontroles ierocis. Īpaši bieži viņas to izmanto attiecībās ar mīļoto, šis ir viens no iemesliem, kāpēc otrā pusīte no Vērša sievietēm aiziet.