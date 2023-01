"Nevajag nevienu kopēt vai vienkārši skaisti izskatīties." Eilands komentē neveiksmi "Supernovā"

Esot bijis paredzēts īsts šovs – apokalipse un zombiju dejas. "Mēs ļoti cenšamies saprast, kur nošāvām greizi. Šonedēļ dziesmu prezentēsim un gribam, lai cilvēki to noklausās un pasaka. Bijām ieplānojuši, ka mūsu priekšnesums būs vērienīgāks nekā pērn. Viens no zombijiem būtu bijis Edgars Bāliņš," atklāj Ralfs.

"Neesam no tiem, kas, ja durvis būs ciet, centīsies ielīst iekšā pa logu. Dzīve turpinās. Domāju, Latvijas pārstāvim vajadzētu parādīt unikālu priekšnesumu, kas atšķirtos no visiem citiem Eirovīzijā. Nevajag nevienu kopēt vai vienkārši skaisti dziedāt un izskatīties. Citas valstis to izdarīs labāk!